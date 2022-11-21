Общество

Редкие предметы передали псковские таможенники Минкульту

Две старинные книги, шесть серебряных ложек, фарфоровые статуэтку и поднос, монету 1731 года выпуска, поддужный колокольчик, напольные деревянные часы и их составные части передала Псковская таможня управлению министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: Псковская таможня

Все предметы признаны экспертами культурными ценностями и неподлежащими вывозу за пределы Российской Федерации.

«Вывоз культурных ценностей в страны Европы предотвратили таможенники через российско-латвийскую границу. Решениями судов по выявленным фактам незаконного перемещения культурных ценностей через пункты пропуска "Бурачки" и "Убылинка" граждане признаны виновными в совершении правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, назначено наказание в виде конфискации предметов административного правонарушения», - рассказал заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.

Псковская таможня исполнила постановления судов о передаче конфискованного товара в уполномоченные органы для дальнейшего распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации.