Общество

Псковичи смогут получать дополнительные бонусы за волонтёрство

Псковский городской молодёжный центр стал партнёром федеральной программы «Другое дело» – платформы, где за свои достижения пользователи получают баллы, которые можно обменивать на полезные бонусы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Среди бонусов - профессиональные стажировки в ведущих компаниях страны, путешествия в уникальные места, экскурсии, встречи со звёздами, подписки на онлайн-курсы и онлайн-сервисы, сувенирная продукция от партнёров и многое другое.

Стать участником можно, зарегистрировавшись в мини-приложении «Другое дело» в социальной сети «ВКонтакте». После получения приветственных 300 баллов можно начинать выполнять задания из различных категорий: волонтёрство и добрые дела, здоровье и спорт, культура и искусство, обучение, экология и т. д. За качественно выполненные задания участники программы получают баллы, на которые можно получить бонусы на различные категории.

Кроме того, на платформе в категории «волонтёрство и добрые дела» можно найти и задание от Молодёжного центра, подробнее - по ссылке.