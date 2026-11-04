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Депутаты Заксобрания Псковской области написали Большой этнографический диктант

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Депутаты Законодательного Собрания Псковской области приняли участие в XI Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Тестирование на офлайн-площадке, организованной в Приказных палатах Псковского Кремля, прошли Игорь Дитрих, Андрей Козлов, Павел Гомон, Михаил Каратыш, Елена Синёва и Игорь Романов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Законодательном Собрании.

Фото: Законодательное Собрание Псковской области

Акция стартовала накануне Дня народного единства. Перед началом диктанта состоялось торжественное открытие выставки Псковского музея-заповедника «Псков: от Смуты к миру».

«Символ этого праздника красной нитью проходит через всю нашу историю: "мы вместе – мы сильны". Именно единство всегда помогало нам побеждать врагов. Поэтому участие в диктанте я воспринимаю как дань уважения нашей общей истории и как способ продолжить хорошие исторические традиции нашего народа», – рассказал о значимости мероприятия Михаил Каратыш.
 

По словам Елены Синёвой, которая уже не первый год принимает участие в этнографическом диктанте, в многонациональной стране особенно важно знать, уважать и изучать культуру всех народов России:

«Этот диктант – отличная возможность познакомиться с новыми фактами о нашей общей истории. Это не значит, что нужно обладать какими-то уникальными знаниями: всё увиденное и услышанное можно запомнить, а затем углубить свои познания с помощью дополнительных источников».

Мнение коллеги по депутатскому корпусу разделил Игорь Романов:

«Этнографический диктант – это не экзамен в привычном смысле. Скорее, это возможность проверить свои знания по истории своей страны и родного края без стеснения: ведь всегда можно восполнить пробелы позже. Важнее почувствовать наше единство и проследить преемственность традиций».
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