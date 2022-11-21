Общество

Сотрудники МЧС отреагировали на просьбу спасти лебедей на реке Великой

Сотрудники МЧС выехали на набережную реки Великой в Пскове после получения сообщения об обессиленных лебедях, которые находились в водоеме днём, однако обнаружить птиц не удалось. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

«Группа поисково-спасательного отряда города Пскова выехала на место, но лебедей там не обнаружили», - сообщили в МЧС.

Ранее в редакцию Псковской Ленты Новостей обратилась женщина, которая выразила обеспокоенность из-за обессиленных птиц, которые находились на водоёме днём 22 ноября.

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Корреспондент ПЛН также обратился по данному факту в подворье «Птичий дворик» в Псковском районе. Там заявили о готовности принять птиц при условии, что из воды их достанут сотрудники МЧС.