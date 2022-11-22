Общество

Горячая линия по вопросам взыскания алиментов состоится в Псковской области

Горячая линия по вопросам взыскания алиментных платежей состоится в Псковской области 23 ноября с 14:00 до 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Все желающие смогут получить консультации, касающиеся возбуждения исполнительных производств по алиментам, расчета задолженности, применения к должникам мер принудительного исполнения, административного и уголовного воздействия на неплательщиков алиментных платежей.

Телефон горячей линии: 8 (8112) 69-91-23.