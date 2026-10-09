В Госдуме обсудили, как помочь российским заводам продавать больше продукции

В Госдуме обсудили меры по расширению сбыта продукции российских предприятий, упрощению административных процедур и развитию кооперации между производителями. Вопросы рассмотрели в рамках работы над проектом федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Козловский в своем канале в мессенджере MAX.

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Заседание комитета по промышленности и торговле провел Владимир Гутенев. В обсуждении также участвовал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

«Ежегодно мы с коллегами тщательно работаем над профильной государственной программой „Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности“. Доложил членам Комитета предложения нашего Экспертного Совета, который работает вместе с Союзом машиностроителей России, Лигой содействия оборонным предприятиям, Ассоциацией кластеров и технопарков, профильными ассоциациями, представителями отраслей и, конечно, с Правительством и Минпромторгом», — написал Александр Козловский.

По словам депутата, в этом году в правительство направили 19 протокольных решений Экспертных советов. Они касаются расширения рынков сбыта отечественного оборудования, предоставления российской продукции преимуществ при закупках и ее продвижения в зарубежных проектах.

Также эксперты предложили снизить административные барьеры для производителей — упростить испытания, аттестацию, включение продукции в реестр по постановлению правительства № 719 и участие в конкурсах. Еще одно направление — развитие совместных проектов промышленных кластеров и расширение взаимодействия между предприятиями.

Работа над проектом федерального бюджета на 2027 год продолжается.