Общество

Интерактивную карту пунктов сбора гуманитарной помощи создали в Псковской области

Центр управления регионом в Псковской области совместно с Ресурсным центром поддержки добровольчества запустили интерактивную карту, с которой можно воспользоваться для поиска информации о пункте сбора гуманитарной помощи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

С помощью интерактивной карты можно узнать адрес пункта, график работы или контактные данные.

В Псковской области открыты официальные пункты сбора гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, а также жителям освобождённых территорий. Любой желающий может принести туда одежду, продукты питания или другие вещи.

Интерактивная карта доступна по ссылке.