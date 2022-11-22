Общество

Николай Рассадин объяснил наличие пустых отделов в торговых комплексах Пскова

Владельцы торговых комплексов надеются, что ушедшие из России бренды вернутся под другим названием или с другой концепцией, поэтому сегодня в ТК можно наблюдать пустые отделы. Такое мнение директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин выразил в программе «Беседка» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Николай Рассадин также отметил, что нереально сразу заменить ушедшие бренды и занять их места в торговых комплексах, так как это долгий процесс. Также для директоров бывает трудно принять решение и отказаться от якорных брендов – таких, которые являются известными и притягивают людей, подчеркнул он.

«Это дело не одного дня и не одного месяца. Очень жалко смотреть, когда в красивом торговом комплексе закрыты жалюзи и висит надпись: "Извините, нас здесь нет". Но другие отделы сейчас создают новогоднее настроение», - заметил Николай Рассадин.

Он добавил, что арендодатели рассчитывают, что какие-то компании планируют вернуться в Россию под другим названием.