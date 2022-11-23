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Общество

Игорь Дитрих прокомментировал неудачную операцию по удалению аппендикса в Опочке

23.11.2022 13:41|ПсковКомментариев: 0

Инцидент с неудачной операцией по удалению аппендикса в Опочецкой межрайонной больнице прокомментировал заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сразу хочу сказать, что в итоге-то с этой пациенткой закончилось всё благополучно. Она переведена в областную больницу, и всё сделано, как надо. Она жива, здорова. Но, как говорится, в душе осадок остался. И не только у неё, но и, наверное, у всего населения Опочецкого района. Будут, наверное, какие-то проверки разных инстанций, и, скорее всего, там не будет ничего нарушено. Это просто случилось, потому что были какие-то технические трудности того или иного характера. То есть такое, в принципе, может быть и в стенах и областной больницы, и федерального центра. Но население это качество будет оценивать по-своему», – отметил гость студии, в прошлом высококлассный хирург.

Игорь Дитрих также пояснил, что аппендицит - это заболевание, которое одновременно считается в диагностике самым простым, но и самым сложным, поскольку принцип лечения остаётся неизменным уже 100 лет, хотя появились и наркоз, и антибиотики, и антисептики, и эндоскопическая техника, но смертность от острого аппендицита практически на том же уровне.

«Надо воспользоваться возможностью привлечь дополнительные средства диагностики, привлечь более старших товарищей, более опытных. И возникшие трудности "разрулить" с наименьшими последствиями для пациента», – порекомендовал депутат областного Собрания.

«С другой стороны, есть у нас маршрутизация, где предписывается, что человек, проживающий в конкретном месте, с острым заболеванием должен поступить туда-то, его должны оперировать там же. И если вы наблюдаете за мной, то я не один год говорю, что этим ущемляются права пациентов. Почему в каком-то районе красивой женщине или бабушке, или мужчине должны разрезать живот, а не сделать это через проколы, как делается в других местах и во всем цивилизованном мире?» – заключил Игорь Дитрих.

Теги: #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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