Общество

Придумать логотип для экологического проекта предлагают псковичам

Принять участие в конкурсе логотипа для экологического проекта «ЭкоМЦ» предлагают псковичам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Конкурсная работа должна поддерживать современные визуальные тренды, быть выполнена в простых цветах и минималистичных графических элементах. При этом материалы для создания логотипа не ограничены: работы принимаются как на бумажном (в формате А4), так и электронном носителях (с разрешением не более 1280х960).

Заявки можно подать до 16 декабря включительно по почте: pgmc-pskov@mail.ru с указанием ФИО, возраста, телефона для обратной связи.