Общество

Вопросы межтерриториальных расчетов в системе ОМС обсудили в псковском парламенте

Обращение Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея в Минздрав РФ по вопросу межтерриториальных расчетов в системе обязательного медицинского страхования рассмотрели на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов 23 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель парламентского социального комитета Игорь Дитрих («Единая Россия») отметил, что в соответствии с действующим законодательством территориальный фонд субъекта РФ, в котором выдан полис ОМС гражданина, осуществляет возмещение средств территориальному фонду по месту оказания ему медицинской помощи. Расчет производится в соответствии с тарифами, установленными для медицинской организации, где оказывалась медицинская помощь.

Парламентарии поясняют, что ключевым вопросом в данном случае является разница тарифов на оказание медицинских услуг в медучреждениях на территории разных субъектов. Если брать данные по фактически сложившейся стоимости за 2021 год, то средняя стоимость одного случая медицинской помощи в медицинских организациях некоторых субъектов выше, чем в Адыгее: по скорой медицинской помощи на 8,46%, по амбулаторной медпомощи на 127,8%, в условиях дневных стационаров на 75,8%, в условиях стационарной помощи на 22,6%.

Поскольку медицинская помощь, оказанная в медицинских организациях других субъектов, оплачивается по межтерриториальным расчетам за счет субвенций Федерального фонда ОМС на выполнение Территориальной программы обязательного медицинского страхования, депутаты обращаются в Минздрав России с предложением внести в методику распределения субвенций поправочный коэффициент, учитывающий межтерриториальные расчеты.

«Депутаты Адыгеи поднимают проблему, которая болезненна и для нашего региона, - заметил Игорь Дитрих. - Считаю, что данное обращение нужно поддержать. Проблема есть, мы ее должны обозначить, чтобы она нашла свое отражение в конференциях, собраниях».

Сложно сказать, в каком варианте будет рассмотрено предложение Адыгеи, отметила руководитель территориального ФОМС Псковского области Валентина Альбова.

Здесь вопрос не в коэффициенте, а в проблеме, чтобы ее решили, уточнил Игорь Дитрих.

Валентина Альбова добавила, что 47 тысяч человек, застрахованных в псковской системе ОМС, работают за пределами региона и, соответственно, получают помощь там, где работают.

После обсуждения комитет решил поддержать инициативу коллег из Адыгеи.