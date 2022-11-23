Общество

Псковская школа-интернат отмечает 65-лет со дня открытия

Псковская общеобразовательная школа-интернат отмечает 65-лет со дня открытия сегодня, 23 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие посетил исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Пскова Алексей Несмашный, который поздравил учреждение с годовщиной. Также он прочитал со сцены поздравление от главы города Бориса Елкина. Кроме того, Алексей Несмашный вручил работникам почётные грамоты и благодарственные письма.

Поздравить работников и воспитанников школы-интерната также пришла уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

«Это очень своевременно, когда юбилей приходит вовремя и когда есть возможность сказать "спасибо" всем, кто приложил усилия, вложил свою душу в то, чтобы уникальная школа-интернат существовала, развивалась и процветала», – сказала Наталья Соколова. Она также отметила высокий профессионализм и преданность делу директора учреждения Елены Голубевой.

Свои поздравления со сцены также выразил заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев.

Кроме того, на торжественном мероприятии выступили творческие коллективы школы с различными музыкальными номерами.

Школа-интернат была открыта 1957 году. В 2022 году в учреждении произошло глобальное улучшение материально-технической базы. Так, проведен капитальный ремонт, обновлена мебель, закуплено новое оборудование, открыт пришкольный стадион по программе «Газпром - детям».