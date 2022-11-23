Общество

Лидер псковских «Новых людей» призвал сделать акцент на индексации зарплат в 2023 году

Лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский призвал сделать акцент на индексации зарплат в 2023 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии регионального парламента.

«Важным вопросом является бюджет региона, фракция также поддерживает проект бюджета», - отметил он и обратил внимание областного правительства на то, чтобы в следующем году сделать «огромный акцент» на индексации зарплат и на оплате труда бюджетников.

Андрей Маковский рассказал, что на федеральном уровне партия выходила с инициативой установить ставку для учителей в размере 75 тысяч рублей. Он заметил, что для Псковской области это «сумма космическая», и предложил в регионе установить ставку для учителей в размере двух МРОТ.