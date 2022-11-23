Общество

Антон Минаков: Мы не можем не поддержать в первом чтении проект бюджета-2023

Фракция ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов поддержит проект закона о региональном бюджете на 2023 год. Об этом заявил лидер фракции ЛДПР в региональном парламенте Антон Минаков на сессии 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Позиция фракции ЛДПР - мы не можем не поддержать в первом чтении областной бюджет. Время политического популизма прошло, и сейчас не тот период, чтобы на таких важных документах делать свою политическую карьеру», - отметил он.

Антон Минаков указал на то, что фракция ЛДПР примет участие в работе согласительной комиссии. «Внесем свои поправки, если их примут, будем готовы поддержать бюджет и во втором чтении», - добавил он и призвал коллег руководствоваться здравым смыслом.