Общество

Полномочия по увековечению памяти погибших при защите Отечества получили районы Псковской области

Изменения в региональный закон «Об отдельных вопросах увековечения памяти погибших при защите Отечества на территории Псковской области» приняли в двух чтениях депутаты Псковского областного Собрания на сессии 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Суть законодательной инициативы состоит в передаче органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества.

Речь идёт о захоронении и перезахоронении найденных поисковиками останков погибших в годы Великой Отечественной войны. Исполнение полномочий будет осуществляться за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета.

По данным Регионального отделения Поискового движения России, в регионе ежегодно поднимают до 700 останков. На эти цели в 2023 году потребуется 2 млн 324 тысячи рублей.

Срок вступления закона Псковской области предлагается установить с 1 января 2023 года.

Депутаты поддержали законопроект единогласно.