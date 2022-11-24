Общество

Турчак предложил главам регионов рассказать на всю страну об отставании в капремонте школ

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил главам субъектов и секретарям отделений регионов, отстающих по срокам проведения капитального ремонта школ, рассказать на всю страну о неутешительных результатах, если они не выберутся из «красной зоны».

«Если коллеги к концу декабря из "красной зоны" выберутся, значит мы их приглашать не будем. А если они там останутся, то они на всю страну расскажут как они добились таких неутешительных результатов. Вот такое предложение», - цитирует РИА Новости Андрея Турчака.

На совещании по итогам реализации программы капремонта школ в 2022 году он также предложил в конце года ещё раз провести совещание по данной теме и заслушать секретарей региональных отделений и глав субъектов, которые находятся в «красной зоне» по капремонту школ.

По его мнению, в «красной зоне» находятся несколько регионов, где есть отставание - Удмуртия, Забайкальский край, Курская, Псковская и Новосибирская области.