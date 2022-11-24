Общество

Псковичей предупреждают об истечении срока уплаты имущественных налогов за 2021 год

Установленный срок для своевременной оплаты физическими лицами налогов на землю, транспорт и имущество за 2021 год истекает 1 декабря 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Всего в этом году уведомления получили около 331 тысячи граждан Псковской области. В том числе более 92 тысячи псковичей узнали информацию о начисленных платежах из личного кабинета. Документы были направлены в бумажном виде по почте или размещены в личном кабинете налогоплательщика в срок не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов.

В том случае, если гражданин до настоящего времени не получил налоговое уведомление или у него возникли какие-либо вопросы по начисленным платежам, налоговики Псковской области советуют оперативно обратиться в налоговые органы по телефону Единого контакт-центра: 8-800-222-2222, а также направить соответствующее заявление через «Личный кабинет налогоплательщика» или сервис «Обратиться в ФНС России».

УФНС России по Псковской области обращает особое внимание - уведомления на уплату налогов на землю, транспорт и имущество на Единый портал государственных услуг (далее Госуслуги) не направляются. На Госуслугах отображаются лишь суммы налоговой задолженности. Их можно будет увидеть только после окончания установленного законодательством срока для уплаты имущественных налогов. То есть после 1 декабря 2022 года.

Налоговые уведомления не направлялись, если у налогоплательщика есть льготы, вычеты или другие установленные законодательством основания, которые полностью освобождают гражданина от уплаты налога и если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей.