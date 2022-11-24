Общество

Гериатр назвала суточную норму калорий для пожилых

У пожилых людей в зависимости от их активности меняется потребность в еде, а значит и в количестве потребляемых калорий, заявила гериатр Марина Черняева.

Врач отметила, что пенсионерам крайне важно следить за количеством калорий, которые они употребляют в течение дня. Как переизбыток еды, так и ее нехватка могут вызвать различные заболевания.

Так, в беседе с Мослентой Черняева рассказала, что мужчине в возрасте от 61 до 75 лет для поддержания бодрости духа и тела необходимо употреблять не более 2300 калорий. Женщине достаточно 1975 калорий.

Норма потребления для мужчин старше 76 лет не более 1950 килокалорий, а для женщин – 1700 килокалорий в день.

Помимо калорий, также нужно следить за балансом минералов и витаминов. Черняева уточнила, что норма может колебаться до 10% в обе стороны, но не более.

Гериатр подчеркнула, что доля белков должна составлять 15%, жиров – 30%, а углеводов – 55%, пишет RuNews24.

И еще очень важно соблюдать режим питания: пожилым людям необходимо принимать пищу 4-5 раз в день в одно и то же время.