Общество

Возможность появления перил на спуске в подземный переход в Великих Луках обсуждают в Сети

Возможность появления перил на спуске в подземный переход в Великих Луках обсуждают местные жители в Сети. Запись об этом разместили в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео и фото: «Подслушано Великие Луки» / «ВКонтакте»

«Прошло некоторое время, и многие уже успели пройтись по новым переходам. Мне кажется, что нужно как минимум добавить поручни (перила), за которые можно держаться при спуске или подъёме. Пожилые люди скажут спасибо», – высказался автор поста.

В комментариях жители города согласились с тем, что поручней не хватает и скользко: «Чтобы попасть от Гастронома к рынку, дважды подъем, дважды спуск. Помимо того что скользко, ещё и песка там привезли как на детскую песочницу, очень грязно».

Специалисты администрации города подключились к обсуждению и отметили, что объект «Реконструкция пересечения площади Ленина и улицы Дьяконова с устройством подземных переходов» на данный момент не введен в эксплуатацию.

«Перильные ограждения на стенах лестничных сходов подземных переходов будут установлены одновременно с подъемниками для маломобильных групп населения. Для граждан с колясками смонтирован пандус, подрядная организация, выполняющая работы на данном объекте - ООО "Энергогазстроймонтаж"», – сообщили они.