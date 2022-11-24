Общество

Родственников по линии дяди ищет 70-летний россиянин в Псковской области

Информацию о своих родственниках ищет Владимир Демских 1951 года рождения в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

Его родители - Василий Демских и Агафья Демская (Ильина), он ищет родственников по линии дяди – Тимофея Демского.

«В период с 1913 по 1915 годы Демский Филипп Петрович вместе со своей женой Фёклой и детьми Федором, Егором и Евдокией, Григорием, Тимофеем, Василием и Александром переехали из деревни Пустошка Себежского уезда Витебской губернии в Большемуртинский район Красноярского края», – сообщил заявитель.

По имеющимся у родственников сведениям, в 20-е годы Тимофей Филиппович вернулся в Пустошку, туда, где ранее проживали его родители. До начала Великой Отечественной войны он переписывался с родителями и братьями. Во время войны связь прекратилась.

«Хотелось бы найти родственников, узнать, как сложилась судьба Демского Тимофея Филипповича, его детей и внуков», - рассказал о семье и разыскиваемом Владимир Димских.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно отыскать по номеру №1768276.