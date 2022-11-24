Общество

Каша в тыкве стала гастрономической «фишкой» Островского района

Как в Острове развивается гастротуризм, рассказал глава муниципалитета Дмитрий Быстров в эфире программы «Чай втроем». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 25 ноября.

«Мы нашли "фишку" Островского района. Одно заведение уже готовит кашу с мясом в тыкве и пироги с рыбой и капустой», – сообщил гость студии.

На презентации туристического потенциала Островского района состоялось представление этих блюд. По его словам, большое количество туристов посещают Остров и такая особенность только добавит городу популярности.

Кроме того, муниципальный руководитель рассказал, что и сам любит готовить.

«Мне нравится готовить на даче в казане. Готовлю паэлье – испанское блюдо как плов только с морепродуктами. Жена, конечно. тоже готовит. Но чтобы получить тот вкус, который я хочу, мне проще сделать самому. Кроме того, я еще и удовольствие получу о процесса. И все будут довольны», – пояснил Дмитрий Быстров.

Гость студии рассказал, что готовить его научила мама. В доме было много поваренных книг, благодаря им он обучился азам готовки.