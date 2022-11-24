Общество

Антинаркотический рейд по студенческим общежитиям провели в Великих Луках

Антинаркотический рейд по студенческим общежитиям провели в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В нем приняли участие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Великие Луки совместно с участковым уполномоченным полиции. Кроме того, в составе группы работал кинолог со служебной собакой – бельгийской овчаркой по кличке Вектор.

Основной целью таких мероприятий является прежде всего профилактика преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

В ходе данного рейда полицейские не оставили без внимания санитарно-бытовые условия в помещениях, пообщались со студентами, интересовались, как они соблюдают правила внутреннего распорядка. Рассказали о том, как противостоять наркобизнесу, как предупредить наркозависимость и ответили на вопросы студентов.

Полицейские посетили общежития №1 и № 2 Великолукской сельскохозяйственной академии, а также общежитие Великолукского техникума железнодорожного транспорта. Каких-либо нарушений здесь среди представителей студенчества выявлено не было.

Подобные оперативно-профилактические рейды по студенческим общежитиям учебных заведений города осуществляются полицейскими на регулярной основе, добавили в ведомстве.