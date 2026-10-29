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Землю накроет волна геомагнитных возмущений из-за корональной дыры на Солнце

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Магнитосфера Земли выйдет из равновесия из-за корональной дыры на Солнце сегодня, 29 октября. Ученые прогнозируют слабую бурю класса G1, но не исключают, что она окажется сильнее.

Изображение сгенерировано нейросетью

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, примерно со среды, 28 октября, Земля начнет входить в зону действия очередной корональной дыры. Наиболее ощутимые изменения геомагнитной обстановки ожидаются в сегодня и завтра, 29 и 30 октября.

Хотя глобально событие ожидается слабым, геомагнитные возмущения в эти дни могут достичь минимального уровня магнитной бури — G1. Скорость солнечного ветра, по расчетам, вырастет максимум до 600 км/с, что примерно на 50% выше нормы. Как правило, такого ускорения недостаточно для перехода в «красную зону», поэтому вероятность полноценной магнитной бури пока оценивается как невысокая.

Магнитные бури уровня G1 могут оказывать небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами и на маршруты миграции животных. Также во время слабых бурь не исключены полярные сияния на высоких широтах, вплоть до 60 градусов.

Ученые рассчитают точный математический прогноз на конец недели в течение ближайших двух суток, когда появится больше данных о параметрах солнечного ветра. Пока специалисты напоминают: геомагнитные возмущения не обязательно перерастают в магнитные бури, но метеозависимым людям в четверг и пятницу все же стоит внимательнее отнестись к самочувствию, пишет «МК на Сахалине».

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