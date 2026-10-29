Землю накроет волна геомагнитных возмущений из-за корональной дыры на Солнце

Магнитосфера Земли выйдет из равновесия из-за корональной дыры на Солнце сегодня, 29 октября. Ученые прогнозируют слабую бурю класса G1, но не исключают, что она окажется сильнее.

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По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, примерно со среды, 28 октября, Земля начнет входить в зону действия очередной корональной дыры. Наиболее ощутимые изменения геомагнитной обстановки ожидаются в сегодня и завтра, 29 и 30 октября.

Хотя глобально событие ожидается слабым, геомагнитные возмущения в эти дни могут достичь минимального уровня магнитной бури — G1. Скорость солнечного ветра, по расчетам, вырастет максимум до 600 км/с, что примерно на 50% выше нормы. Как правило, такого ускорения недостаточно для перехода в «красную зону», поэтому вероятность полноценной магнитной бури пока оценивается как невысокая.

Магнитные бури уровня G1 могут оказывать небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами и на маршруты миграции животных. Также во время слабых бурь не исключены полярные сияния на высоких широтах, вплоть до 60 градусов.

Ученые рассчитают точный математический прогноз на конец недели в течение ближайших двух суток, когда появится больше данных о параметрах солнечного ветра. Пока специалисты напоминают: геомагнитные возмущения не обязательно перерастают в магнитные бури, но метеозависимым людям в четверг и пятницу все же стоит внимательнее отнестись к самочувствию, пишет «МК на Сахалине».