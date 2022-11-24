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Общество

Ленту «Была на земле деревня Красуха» показали студентам псковского медколледжа

25.11.2022 16:25|ПсковКомментариев: 0

Ленту «Была на земле деревня Красуха», снятую Центральной студией документальных фильмов в 1969 году, показали студентам Псковского медицинского колледжа сегодня, 25 ноября, Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области.

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

Лента повествует о событиях, произошедших 27 ноября 1943 года в деревне Красуха Порховского района. «В тот холодный день каратели сожгли 280 человек – детей, женщин, стариков. Красуха так и не возродилась из пепла. После войны на ее месте появилась скульптура скорбящей матери – символ боли и несмолкаемой памяти. Уникальность этой документальной ленты в том, что ее авторы отыскали архивные кадры 1939 года. Съемка велась на полях у деревни Красуха. Колхозники убирали урожай льна. В кадре те, кто погибнет в родной деревне в 1943 году. Эту хронику позднее показали вернувшимся в родные места фронтовикам, родственникам погибших. Этот момент тоже вошел в картину», – рассказали в госархиве.

Ленту показали студентам в рамках их визита в Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941-1944 годов. А историк, руководитель поискового отряда «Красных следопытов № 7» Порховской средней школы № 2 Валерий Яковлев рассказал о работе школьников-поисковиков, которые 3 года в период с 1966 по 1968 годы собирали материалы о Красухе, о погибших, искали фотографии жителей деревни.

Он подчеркнул, насколько важно бережно относиться к истории, сохранять документальные свидетельства о минувших событиях. Такая задача стоит не только перед историками, архивистами, сотрудниками музеев или педагогами, но и перед учащимися.

 
Теги: #архив
Источник: Псковская Лента Новостей
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