Общество

Псков первым отошел от стандартов конкурсов красоты – Николай Королев

Город Псков был первым, где отошли от стандартов конкурсов красоты. Об этом сообщил директор продюсерского центра «Королев продакшн», директор фестиваля «Мисс и Миссис Псков» Николай Королев в ходе пресс-конференции 25 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В этом сезоне у нас участвует девушка с татуировками. Мы даем возможность реализовываться тем, кто хочет, и на нашем этапе никто не против, но вот уже в дальнейшем идет строгий отбор конкурсанток», - прокомментировал гость студии.

Президент фонда «Планета женщин» и первый основатель конкурса для женщин с детьми Алла Маркина добавила, что она сейчас делает конкурсы в сторону бодипозитива. Она отметила, что пышные женщины присылают много благодарностей, так как подобные форматы помогают повысить самооценку.