Общество

Общественное самоуправление Великих Лук признано на федеральном уровне – Николай Козловский

Великие Луки делятся своим опытом общественного самоуправления, успешность которого признали на федеральном уровне. Сегодня, 25 ноября, заместитель главы города Николай Андросович на четвёртом Международном Муниципальном Форуме стран «БРИКС ПЛЮС» представил доклад о практике общественного самоуправления в Великих Луках. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал глава города Николай Козловский.

Фото здесь и далее: Николай Козловский

«Общественные советники стали надёжным звеном, которое обеспечивает постоянную прямую связь горожан с властью, прочной связующей нитью, которая объединяет жителей города Великие Луки», - прокомментировал Николай Козловский.

Главным плюсом работы этого института является прямой и открытый диалог без каких-либо бюрократических барьеров между представителями власти всех уровней и жителями города, мнения и пожелания которых аккумулируют Общественные советники, отметил в ходе выступления Николай Андросович.

Международный Муниципальный Форум стран БРИКС ПЛЮС проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 ноября. Мероприятие ориентировано на социально-экономическое развитие региональных и муниципальных территорий, повышение инвестиционной привлекательности городов России и других стран «пятерки». Институт общественных советников главы города Великие Луки существует с 2016 года.