Общество

Скидки до 70% и интерактивные программы предлагают торговые комплексы в Пскове

Торговые комплексы в Пскове предлагают не только скидки до 70%, но и насыщенную интерактивную программу в рамках акции «Черная пятница».

Так, в субботу в ТРК «Акваполис» состоится «Ярмарка мастеров», в рамках которой можно будет познакомиться с работами мастеров и подобрать подарки на грядущие праздники. Ярмарка работает на 1-м этаже ТРК «Акваполис» с 10.00 до 17.00

В воскресенье в ТК «Пик60», в рамках «Черной пятницы» состоится цирковое шоу и выступление специальных гостей. Выступления пройдут в центральном атриуме. Начало в 15.00. Вход свободный.

В этот же день, 27 ноября, в ТРК «Акваполис» завершающим аккордом сезона распродаж станет «Black friday show». «В рамках программы предлагаем вам оценить хореографические композиции, игровые программы. Специальный гость - гитарист и певец - Вадим Flowers», - рассказали в ТРК. Начало в 17.00. Вход свободный.