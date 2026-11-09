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«Батя из 90-х»: пскович и блогер с семьёй стали героями «Пусть говорят»

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Уроженец Пскова, блогер и юморист Никита Артемьев вместе со своей семьёй стал героем популярного ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Выпуск под названием «Мой папа - блогер. Лучший отец во вселенной?» вышел в эфир Первого канала 5 ноября.


Фото: Первый канал / 1tv.ru

Никита Артемьев известен зрителям благодаря юмористическому образу «Бати из 90-х». В своих роликах он рассказывает о буднях молодого отца, превращая привычные заботы о ребёнке в забавные истории. Вместе с ним в видео появляются супруга Глория и маленький сын Тимофей.

Популярность блогеру принесли короткие семейные зарисовки, в которых суровый на первый взгляд отец решает обычные родительские проблемы в духе 1990-х годов. Такой подход к теме отцовства привлёк внимание интернет-аудитории, а отдельные ролики набрали миллионы просмотров.

В студии программы «Пусть говорят» ведущий Дмитрий Борисов вместе с гостями обсудил феномен популярных отцов-блогеров. Главным вопросом выпуска стало то, насколько экранный образ идеального родителя соответствует реальной жизни.

Участники программы попытались разобраться, где проходит граница между искренней заботой о детях и созданием контента ради популярности и заработка. Одни считают таких блогеров примером вовлечённого отцовства, другие критикуют за публичное освещение жизни маленьких детей.

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