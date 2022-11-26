Общество

Почти 10 тысяч детей приняли участие в мероприятиях Дня юридической помощи в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в регионе Наталией Соколовой, где обсудил с ней реализацию проектов в вверенной сфере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В первую очередь глава региона обратился к теме проведения Дня правовой помощи детям. «У нас порядка 50 пунктов было открыто, 8 тысяч детей получили соответствующую юридическую помощь», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Наталия Соколова заметила, что количество площадок по сравнению с прошлым годом увеличилось почти в два раза. Проведено около 200 мероприятий, они делились на несколько типов: встречи со специалистами, психологические тренинги, прием детей и родителей, где можно было найти решение для различных вопросов.

«Получился комплексный подход - организованы и консультации, и профилактика. Организаторами по итогам проведена большая аналитическая работа», - отметила Наталия Соколова. Она добавила, что сформирован перечень актуальных вопросов, которые тревожат подростков и их родителей. Полученная информация поможет выстраивать и корректировать дальнейшее межведомственное взаимодействие.

«Все говорит о значимости этой системной работы», - подчеркнул губернатор.

В продолжение детский омбудсмен доложила о реализации пилотного проекта «Подросток 360». Он организован в рамках стратегической программы «Подростки России», инициированной уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ.

«Главная цель - помочь подросткам, создать полноценную инфраструктуру, локацию, куда они свободно смогут прийти и получить помощь, консультацию, профориентационную поддержку», - сказала Наталия Соколова.

Во взаимодействии с управлением общественных проектов и молодежной политики правительства региона предполагается расширить роль муниципальных ресурсных центров за счет работы отдельного специалиста с трудными подростками. На этих площадках есть вся необходимая инфраструктура, обратила внимание уполномоченный по правам детей, они являются центрами притяжения молодежи.

Наталия Соколова также рассказала об инициативе школьников из Великих Лук по созданию специализированного арт-пространства для подростков. Это позволит получить точку работы со школьниками в южной части области.

«Мы будем искать варианты поддержки инициативы, в том числе за счет грантов. В целом мы активно работаем и двигаемся в реализации проекта, расширяем возможности по взаимодействию с подростками», - подчеркнула Наталия Соколова.

Михаил Ведерников поддержал предложенные инициативы и отметил их особенную значимость. Комитету по образованию Псковской области будет поручено усилить информирование школьников в части возможных способов организации досуга и развития своих навыков. Также губернатор поручит управлению общественных проектов и молодежной политике оказать всестороннюю поддержку уполномоченному в реализации проекта «Подростки 360».