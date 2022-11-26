Общество

В Псковской области растёт спрос на охранников и предлагаемая зарплата для них

В Псковской области ищут охранника на промышленное предприятие, которому готовы платить до 100 тысяч рублей на руки, сообщает hh.ru.

Работодатель ищет дисциплинированного и ответственного сотрудника, который будет не только обеспечивать защиту объекту от посягательств, но и поддерживать порядок на рабочем месте. Компания отмечает, что ищет сотрудника в ведущее промышленное предприятие Санкт-Петербурга.

В обязанности будущего специалиста войдут: обеспечение на охраняемом объекте внутриобъектового режима, а также охрана вверенного имущества.

Среди требований к охранникам фигурируют удостоверения частного охранника и опыт работы.

«С начала осени и по сегодняшний день по сравнению с аналогичным периодом 2021 года спрос на охранников в Псковской области не только не упал, наоборот, вырос на 8%. А за последний месяц в Псковской области спрос на таких специалистов вырос более чем на 60%. Для сравнения: по России прирост спроса на охранников более чем на 30%. Кроме того, выросла и медианная предлагаемая зарплата в вакансиях для охранников. Так, осенью 2021 года в среднем охранникам Псковской области предлагали порядка 41 000 рублей, а сейчас более 67 000. Сами соискатели активно выходят на рынок руда в Псковской области. За последний месяц количество резюме в сфере "Безопасность" увеличилось на 3,7% по сравнению с 2021 годом», - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.