Главный редактор ПЛН Александр Савенко удостоен высшей журналистской награды региона 

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников своим указом присвоил почетное звание «Заслуженный работник средств массовой информации Псковской области» главному редактору Псковской Ленты Новостей Александру Савенко. Церемония награждения прошла в субботу, 26 ноября, в Пскове.
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, глава региона отметил высокий профессионализм журналиста и его вклад в развитие электронных и печатных СМИ региона. Главный редактор ПЛН в свою очередь поблагодарил губернатора за высокую оценку работы и отметил, что расценивает присвоение почетного звания, скорее, не как признание собственных заслуг, а как оценку труда всех коллег из холдинга «Гражданская пресса». Особую благодарность журналист выразил своей семье.
Напомним, Александр Савенко имеет большой опыт работы на телевидении, радио, в электронных периодических изданиях и газетах. С 2011 года возглавляет редакцию электронного периодического издания Псковская Лента Новостей - безусловного лидера информационного пространства Псковской области. Александр Савенко является автором ряда известных медиапроектов, в том числе ежегодного исследования «100 самых влиятельных персон Псковской области» (реализуется совместно с экспертным сообществом региона) и проектов, посвященных проведению на территории Псковской области значимых избирательных кампаний. Кроме того, он выступает в качестве автора и ведущего программ радиостанции «ПЛН FM» («60FM») и канала «ПЛН-ТВ»: «Гонки по вертикали», «Сообразим на троих», «Гайд-парк», «Собственной персоной», «Постскриптум», «Двое на одного».
Также звание «Заслуженный работник средств массовой информации Псковской области» присвоили заместителю начальника службы информационных программ телевидения и радиовещания филиала ВГТРК ГТРК «Псков» Ольге Волковой, главному редактору телерадиоцентра ООО «Великолукская телерадиокомпания» Ирине Заяц, главному редактору газеты «Курьеръ. Псков-Великие Луки» Олегу Константинову, генеральному директору телеканала «Санкт-Петербург», члену Общественной палаты РФ Александру Малькевичу и фотокорреспонденту АНО ИД «Медиацентр 60» Андрею Степанову.