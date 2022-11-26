Общество

Ещё одну смерть от COVID-19 зафиксировали в Псковской области

Ещё одну смерть от COVID-19 зафиксировали в Псковской области, всего с начала пандемии в регионе скончались 1948 пациентов с таким диагнозом. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства области.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки – 7, за весь период – 125 529. Выздоровели от заболевания 5 псковичей, всего – 123 334.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам: