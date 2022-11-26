Ещё одну смерть от COVID-19 зафиксировали в Псковской области, всего с начала пандемии в регионе скончались 1948 пациентов с таким диагнозом. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства области.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки – 7, за весь период – 125 529. Выздоровели от заболевания 5 псковичей, всего – 123 334.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков - 41093/5
- Великие Луки - 18236/1
- Бежаницкий район - 1608/0
- Великолукский район - 2854/0
- Гдовский район - 2254/0
- Дедовичский район - 3085/0
- Дновский район - 1024/0
- Красногородский район - 1134/0
- Куньинский район - 1067/0
- Локнянский район - 1208/0
- Невельский район - 5660/0
- Новоржевский район - 1352/0
- Новосокольнический район - 3305/0
- Опочецкий район - 3834/0
- Островский район - 6093/0
- Палкинский район - 1275/0
- Печорский район - 2979/0
- Плюсский район - 1973/0
- Порховский район - 4561/0
- Псковский район - 9708/0
- Пустошкинский район - 1583/1
- Пушкиногорский район - 1806/0
- Пыталовский район - 1922/0
- Себежский район - 2999/0
- Стругокрасненский район - 2123/0
- Усвятский район - 747/0.