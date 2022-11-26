Общество

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова посетили Изборск

Известный фигурист Илья Авербух и его жена актриса Елизавета Арзамасова побывали в Изборске. Об этом сообщается в группе музея-заповденика «Изборск» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: музей-заповденик «Изборск»

Как рассказали музейщики, они приехали в Изборск для съемок в рамках туристского проекта «Серебряный маршрут» от «РЖД-тур».



«Серебряный маршрут» - круиз на туристском поезде по старинным российским городам, тем местам, где все дышит историей, легендами. В Псковскую область поезд приезжает каждую субботу, начиная с 19 ноября. Изборск включён в программу пребывания в регионе путешественников по «Серебряному маршруту».