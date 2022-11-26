Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новогодние корпоративы
борьба с наледью
шесть шагов к бизнесу
проект бюджета Пскова
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Газ в быту
о переходе на четырёхдневку
поддержка мобилизованных членов профсоюза
о работе ЛДПР и партийных инициативах
«ПОКРОВСКИЙ» новые блюда
рост тарифов
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
Господин Рейтингомер
FAQ передача показаний
Досуговые центры для взрослых
Цифровая гигиена для детей
 
 
 
ещё Общество 26.11.2022 08:401 В России предложили изменить порядок прохождения диспансеризации взрослых 27.11.2022 18:380 За девять месяцев 2022 года рождаемость в России снизилась на 6,5% 27.11.2022 17:580 Определены победители фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022» 27.11.2022 16:220 Небольшой снег прогнозируют в Псковской области 28 ноября 27.11.2022 16:070 Илья Авербух и Елизавета Арзамасова посетили Изборск 27.11.2022 15:430 Минобороны с РЖД запустили для участников СВО туристический поезд до Великого Устюга
 
 
 
Самое популярное 25.11.2022 14:102 В Пскове затопило оживлённый перекрёсток. ВИДЕО 24.11.2022 16:164 Депутаты сняли Светлану Василькову с должности главы Пустошкинского района 25.11.2022 09:220 Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП в Пустошкинском районе 25.11.2022 15:530 Клад серебряных монет XVI века нашли в центре Пскова. ФОТО 24.11.2022 17:004 Беспощадный нейминг
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

За девять месяцев 2022 года рождаемость в России снизилась на 6,5%

27.11.2022 18:38|ПсковКомментариев: 0

По итогам девяти месяцев нынешнего года, с января по сентябрь, рождаемость в России уменьшилась на 6,5%. Об этом сообщила депутат Госдумы («Единая Россия») и бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Анна Кузнецова также отметила, что из десяти семейных союзов сейчас семь завершаются разводом. По ее словам, благополучие страны должны составлять крепкие многодетные семьи, сообщает «Коммерсант».

По словам экс-обмудсмена, спецгруппа по демографии сейчас готовит различные проекты. Среди прочего будут усовершенствованы меры поддержки семей с детьми, власти также поддерживают молодые семьи, сообщила госпожа Кузнецова. Среди тех идей, которые уже воплощены в жизнь,— многофункциональные семейные центры.

Теги: #Россия #рождаемость
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли предложение главы МВД о создании медвытрезвителей в регионах?
В опросе приняло участие 273 человека
27.11.2022, 19:230 Более 128 млн рублей в Псковскую область направит Правительство РФ 27.11.2022, 19:000 Средняя стоимость авиабилетов в Египет из России на зиму снизилась на 66,5% 27.11.2022, 18:380 За девять месяцев 2022 года рождаемость в России снизилась на 6,5% 27.11.2022, 18:150 ФК «Псков» выступит в турнире на призы полпреда России в СЗФО
27.11.2022, 17:580 Определены победители фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022» 27.11.2022, 17:340 Сильнейшие спортсмены показали себя на «СуперЗарубе» под Псковом. ФОТО 27.11.2022, 17:110 Россияне могут меньше платить за услуги ЖКХ на фоне повышения тарифов с 1 декабря 27.11.2022, 16:570 Пскович получил звание мастера спорта по пауэрлифтингу
27.11.2022, 16:390 Водитель Renault вылетел в кювет на автомобиле при попытке обгона в Плюсском районе 27.11.2022, 16:220 Небольшой снег прогнозируют в Псковской области 28 ноября 27.11.2022, 16:070 Илья Авербух и Елизавета Арзамасова посетили Изборск 27.11.2022, 16:000 Инспектор ДПС в России раскрыла угон детской коляски
27.11.2022, 15:430 Минобороны с РЖД запустили для участников СВО туристический поезд до Великого Устюга 27.11.2022, 15:210 Ещё одну смерть от COVID-19 зафиксировали в Псковской области 27.11.2022, 15:050 Елена Бибикова: Величайшее предназначение мамы — дарить жизнь 27.11.2022, 14:440 Lada сгорела ночью на Запсковье из-за короткого замыкания
27.11.2022, 14:230 «Михайловское» знакомит интернет-пользователей с мастером «тающей графики» 27.11.2022, 14:010 Мужчину с выпирающей костью на запястье разыскивают в Псковской области 27.11.2022, 13:460 Бригаде дорожных рабочих подкинули щенков в Старом Изборске 27.11.2022, 13:280 Мошенник предложил псковичке защитить ее деньги и украл 145 тысяч рублей
27.11.2022, 13:100 Дмитрий Шахов рассказал об итогах Всероссийского совета региональных уполномоченных по правам человека 27.11.2022, 12:520 Провалившегося под лед мужчину спасли в Великолукском районе 27.11.2022, 12:340 79 лет прошло с массовой казни жителей деревни Красуха Порховского района 27.11.2022, 12:110 Михаил Ведерников поблагодарил матерей за любовь и заботу
27.11.2022, 11:593 Публичные слушания о создании Печорского муниципального округа пройдут 13 декабря 27.11.2022, 11:480 Порховские зооволонтеры спасли пса с разорванным ухом 27.11.2022, 11:220 Великолучанин о ЧМ в Катаре: Попробовали пиво в фан-зоне в Катаре за 900 рублей. Больше не будем 27.11.2022, 11:030 3 из 10 псковичей не получали ненужных подарков на дни рождения – эксперты
27.11.2022, 10:440 В России спрос на товары к Новому году вырос более чем в пять раз 27.11.2022, 10:280 Суррогатное материнство для иностранцев должно быть запрещено – Вячеслав Володин 27.11.2022, 10:110 Повышенный аппетит у собак связан с быстрым перевариванием пищи – кинолог 27.11.2022, 09:590 Самые популярные веб-профессии в Псковской области назвали аналитики
27.11.2022, 09:360 Николай Козловский пожелал матерям здоровья, добра и согласия в семьях 27.11.2022, 09:190 Мошенники придумали новую схему обмана с недобросовестными риелторами 27.11.2022, 09:000 Всероссийский День матери отмечают 27 ноября 26.11.2022, 22:001 Незаконную свалку убрали в лесу Порховского района после вмешательства прокуратуры
26.11.2022, 21:420 Врач назвал пивной живот возможной причиной ранней смерти 26.11.2022, 21:220 Профилактический рейд провели сотрудники МЧС в Дедовичском районе 26.11.2022, 21:010 Юристы назвали плюсы и минусы создания новой системы для военкоматов 26.11.2022, 20:450 Диетолог рассказал, кому нельзя есть квашеную капусту
26.11.2022, 20:320 Бездомного мужчину продолжают разыскивать в Пскове 26.11.2022, 20:050 «КамАЗ» начнет полномасштабный выпуск грузовиков поколения K5 в феврале 26.11.2022, 19:381 Главный редактор ПЛН Александр Савенко удостоен высшей журналистской награды региона  26.11.2022, 19:191 В России установили единую базу для обязательных соцвзносов в 2023 году
26.11.2022, 19:040 Как оградить детей от экстремизма, рассказали полицейские 26.11.2022, 18:400 Первый выпуск мини-фильмов «Наши краше» посвятили фольклорной исполнительнице Ольге Сергеевой 26.11.2022, 18:260 Путин присвоил семи россиянкам звание «Мать-героиня» 26.11.2022, 18:060 Новый туристический маршрут «Гдовская Ассоль» создадут в Псковской области
26.11.2022, 17:430 Дача Деда Мороза появится в Пскове 26.11.2022, 17:200 Отмороженный сезон, или Почему не стоит согреваться алкоголем 26.11.2022, 17:021 В «Михайловском» советуют начинать подготовку к новогоднему конкурсу 26.11.2022, 16:570 Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей
26.11.2022, 16:431 Минобороны: США создали вариант коронавируса с 80-процентной смертностью 26.11.2022, 16:230 Антона Минакова переизбрали координатором регионального отделения ЛДПР 26.11.2022, 16:010 В Псковском районе запретили выход на лёд водоёмов 26.11.2022, 15:450 «Михайловское» будет сотрудничать с «Домом Москвы» в Минске
26.11.2022, 15:300 Глава Минздрава сообщил об активном распространении свиного гриппа в России 26.11.2022, 15:100 Более 10 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 26.11.2022, 14:480 Снегопад ожидается в Псковской области 27 ноября 26.11.2022, 14:320 Российский подросток убил трёх человек в драке с поножовщиной
26.11.2022, 14:090 Псковичей приглашают на премьеру «Симфонии псковских фресок» 26.11.2022, 13:511 Великолучанин попался на фиктивной регистрации иностранца 26.11.2022, 13:320 Преступники и дети 26.11.2022, 13:210 Правительство России одобрило упрощение процедуры ввоза средств связи
26.11.2022, 13:010 Tele2 добавила домашний интернет к мобильному тарифу 26.11.2022, 12:530 Международный медиафорум открылся в Пскове 26.11.2022, 12:270 Эксперт предположил, сколько продлится экономический кризис в России 26.11.2022, 12:060 Сертификаты на 100 тысяч рублей получат «Мисс и Миссис Псков» 26 ноября
26.11.2022, 11:460 Городской чемпионат по баскетболу завершился в Пскове 26.11.2022, 11:240 Иностранца разыскивают в Псковской области по подозрению в убийстве мастера по наращиванию волос 26.11.2022, 11:071 В Псковской области растёт спрос на охранников и предлагаемая зарплата для них 26.11.2022, 10:550 Более 15 человек вошли в состав жюри фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022»
26.11.2022, 10:360 Чердак многоквартирного дома горел в Новосокольниках 26.11.2022, 10:141 Псковская область получит около 130 млн рублей на ремонт сетей в Острове-3 и реконструкцию очистных сооружений в Гдове 26.11.2022, 10:001 Губернатор Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Леоновым 26.11.2022, 09:370 Великолучанин о самом важном матче в истории Ирана на ЧМ в Катаре: Болельщики вокруг нас ревели
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru