Общество

За девять месяцев 2022 года рождаемость в России снизилась на 6,5%

По итогам девяти месяцев нынешнего года, с января по сентябрь, рождаемость в России уменьшилась на 6,5%. Об этом сообщила депутат Госдумы («Единая Россия») и бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Анна Кузнецова также отметила, что из десяти семейных союзов сейчас семь завершаются разводом. По ее словам, благополучие страны должны составлять крепкие многодетные семьи, сообщает «Коммерсант».

По словам экс-обмудсмена, спецгруппа по демографии сейчас готовит различные проекты. Среди прочего будут усовершенствованы меры поддержки семей с детьми, власти также поддерживают молодые семьи, сообщила госпожа Кузнецова. Среди тех идей, которые уже воплощены в жизнь,— многофункциональные семейные центры.