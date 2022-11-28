Общество

Спрос на транспортников растёт в Псковской области - исследование

Спрос на транспортников растёт в Псковской области. Например, компания по международным перевозкам ищет водителя, которому готова платить от 2 000 EUR. При этом средняя предлагаемая зарплата в Псковской области для водителей сейчас составляет 60 000₽, что на 15 000₽ меньше средней предлагаемой зарплаты в общем по России. Будущий водитель должен не только иметь права категории С, Е, но также необходим синий загранпаспорт. Наличие опыта в международных перевозках будет существенным преимуществом для кандидата.

По данным сервиса hh.ru, за последний месяц динамика резюме в транспортной сфере России значительно выросла. Так, в Псковской области за последние 30 дней количество резюме от соискателей-водителей выросло на 6%. При этом, уровень конкуренции остается достаточно низким – 1,7 резюме на одну вакансию. Это значит, что соискатели легко могут найти подходящую работу в транспортной и логистической сфере региона.

При этом псковские работодатели также держат высокую планку спроса на водителей, курьеров, логистов и экспедиторов – за последний месяц местным компаниям потребовалось более 400 новых специалистов в транспортной сфере, что на 26% больше, чем осенью 2021 года.