Общество

Четыре новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области

Четыре новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего - 125 533, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Избавились от инфекции за сутки 6 пациентов, всего - 123 340. Число летальных исходов с начала пандемии - 1948.

Статистика по муниципалитетам: