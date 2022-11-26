Четыре новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего - 125 533, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Избавились от инфекции за сутки 6 пациентов, всего - 123 340. Число летальных исходов с начала пандемии - 1948.
Статистика по муниципалитетам:
- Псков - 41094/1
- Великие Луки - 18237/1
- Бежаницкий район - 1608/0
- Великолукский район - 2854/0
- Гдовский район - 2254/0
- Дедовичский район - 3086/1
- Дновский район - 1024/0
- Красногородский район - 1134/0
- Куньинский район - 1067/0
- Локнянский район - 1208/0
- Невельский район - 5660/0
- Новоржевский район - 1352/0
- Новосокольнический район - 3305/0
- Опочецкий район - 3834/0
- Островский район - 6093/0
- Палкинский район - 1275/0
- Печорский район - 2979/0
- Плюсский район - 1973/0
- Порховский район - 4561/0
- Псковский район - 9708/0
- Пустошкинский район - 1584/1
- Пушкиногорский район - 1806/0
- Пыталовский район - 1922/0
- Себежский район - 2999/0
- Стругокрасненский район - 2123/0
- Усвятский район - 747/0.