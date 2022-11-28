Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
борьба с наледью
FAQ передача показаний
о работе ЛДПР и партийных инициативах
о переходе на четырёхдневку
шесть шагов к бизнесу
Господин Рейтингомер
Газ в быту
новогодние корпоративы
проект бюджета Пскова
«ПОКРОВСКИЙ» новые блюда
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
рост тарифов
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
поддержка мобилизованных членов профсоюза
преступники и дети
досуг готовимся к сезону
 
 
 
ещё Общество 28.11.2022 13:460 Морозы до -14°C придут в Псковскую область 28.11.2022 22:450 Псковичей призвали сохранять спокойствие при вызове служб спасения 28.11.2022 22:150 Новогодние гирлянды и украшения появились на улицах Великих Лук 28.11.2022 22:050 Михаил Ведерников обсудил актуальные вопросы с председателями объединений МСУ 28.11.2022 22:000 День инвалида в Великих Луках отметят акциями и соревнованиями 28.11.2022 21:480 Псковские курсанты ФСИН обсудили вопросы системы уголовных наказаний
 
 
 
Самое популярное 21.11.2022 17:142 Рейтингомер: визит министра, ошибки военкома и новый скандал в ПсковГУ 21.11.2022 19:541 Скончался раненный в зоне СВО псковский священник Александр Цыганов 25.11.2022 14:102 В Пскове затопило оживлённый перекрёсток. ВИДЕО 22.11.2022 09:411 Популярное среди бездомных здание в Пскове отдадут художественной школе 23.11.2022 11:5111 Взносы на капремонт вновь вырастут в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковские курсанты ФСИН обсудили вопросы системы уголовных наказаний

28.11.2022 21:48|ПсковКомментариев: 0

Межвузовская научно-теоретическая конференция «Система уголовных наказаний: от истоков к реальности», организованная кафедрой уголовно-правовых дисциплин Псковского филиала академии ФСИН России, собрала в дистанционном формате более ста курсантов и студентов образовательных организаций России, в заочном формате в ней прияли участие обучающиеся вузов Республики Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе академии.

Фото: пресс-служба Псковского филиала академии ФСИН России 

На конференции работало четыре секции: «Исполнение уголовных наказаний и мер уголовно-правового характера: законодательство, теория и практика», «Актуальные вопросы криминологии и предупреждения преступности», «Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты, связанные с назначением и исполнением уголовных наказаний», «Развитие системы уголовных наказаний: историко-правовой аспект».

Обучающиеся обсудили теоретические вопросы формирования системы уголовных наказаний в России и за рубежом, тенденции развития уголовно-правовой политики и противодействием преступности, а также проблемы обеспечения прав человека в местах принудительного содержания.

Большое внимание в научных работах участников конференции было уделено профилактике преступлений, а также уголовно-процессуальным и криминалистическим аспектам, связанным с назначением и исполнением уголовных наказаний.

Теги: #Псковская область #ФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В России обсуждают предложение ввести единую форму во всех школах. Как вы относитесь к данной инициативе?
В опросе приняло участие 54 человека
28.11.2022, 22:450 Псковичей призвали сохранять спокойствие при вызове служб спасения 28.11.2022, 22:300 Семь псковских музеев оснастят техникой на 40 млн рублей 28.11.2022, 22:150 Новогодние гирлянды и украшения появились на улицах Великих Лук 28.11.2022, 22:050 Михаил Ведерников обсудил актуальные вопросы с председателями объединений МСУ
28.11.2022, 22:000 День инвалида в Великих Луках отметят акциями и соревнованиями 28.11.2022, 21:480 Псковские курсанты ФСИН обсудили вопросы системы уголовных наказаний 28.11.2022, 21:330 Горячие линии организует псковский Росреестр 29 ноября и 1 декабря 28.11.2022, 21:150 Реставраторы завершают отделку фасадов башен Снетогорского монастыря
28.11.2022, 21:050 Матери росгвардейцев посетили праздничный концерт в Пскове 28.11.2022, 20:580 Порядок оплаты рабочих смен в выходные дни напомнили псковичам 28.11.2022, 20:460 В турнире по мини-футболу сразились сотрудники правоохранительных структур Псковской области 28.11.2022, 20:410 Псковичей предупредили о штрафах за складирование строительного мусора в контейнер у дома
28.11.2022, 20:361 Опрос ПЛН-ТВ: Поддерживают ли псковичи предложение главы МВД о создании медвытрезвителей? 28.11.2022, 20:230 Выход и выезд на лёд запретили в Великолукском районе 28.11.2022, 20:080 Более 10 спортсменов клуба «Спортивное единство» отправятся на Первенство СЗФО по самбо 28.11.2022, 19:550 Более 400 мобилизованных отправились из Пскова в зону СВО
28.11.2022, 19:380 Молодёжные центры Пскова и Великого Новгорода подписали соглашение о взаимодействии 28.11.2022, 19:220 Жертвами телефонных мошенников стали почти 20 жителей Псковской области 28.11.2022, 19:070 Вничью закончился хоккейный матч великолукской «Чайки» и псковской «Звезды» 28.11.2022, 18:500 Двое нетрезвых водителей снова попались полицейским в Пскове и Великих Луках
28.11.2022, 18:320 Россияне стали больше заниматься саморазвитием – ВЦИОМ 28.11.2022, 18:150 Посвященный 20-летию ансамбля «Бусинки» концерт состоится в Пскове 28.11.2022, 18:120 Великолучане стали призёрами турнира по кикбоксингу в московской Балашихе 28.11.2022, 18:100 Спрос на транспортников растёт в Псковской области - исследование
28.11.2022, 18:060 Около четырех миллионов рублей отдали жители Псковской области мошенникам 28.11.2022, 18:040 Концерт ко Дню казачьей культуры пройдёт в Писковичах 28.11.2022, 18:000 Эндокринолог назвала варианты физической нагрузки для пожилых 28.11.2022, 17:590 Рейтингомер: 11 «друзей» главы, провал мегапроекта и Брячак в гневе. ВИДЕО
28.11.2022, 17:580 Применявшие УСН налогоплательщики могут стать «самозанятыми», рассказали в УФНС 28.11.2022, 17:550 Стали известны результаты фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2022» 28.11.2022, 17:510 Псковский коллектив «Русские узоры» победил на международном хореографическом конкурсе 28.11.2022, 17:500 Почти 50% молодых россиян стали уделять больше времени спорту
28.11.2022, 17:470 Ввоз 19 тонн концентрата молочного белка запретили на границе в Псковской области 28.11.2022, 17:440 Псковичей приглашают на экскурсию по Картинной галерее при свете свечей 28.11.2022, 17:420 О производственной гимнастике в XX веке рассказали псковичам в госархиве 28.11.2022, 17:390 Более 4 тысяч вызовов отработали сотрудники Псковской скорой медпомощи за неделю
28.11.2022, 17:360 Акцию «На что жалуетесь?» проведёт Псковская таможня 28.11.2022, 17:292 Треть россиян стала экономить на еде – аналитики 28.11.2022, 17:250 Великолукский парк украсили к Новому году. ВИДЕО 28.11.2022, 17:240 Островичей призвали не заходить в зону проведения стрельб в декабре
28.11.2022, 17:230 Отключения электроэнергии ожидаются в Великих Луках из-за ремонтных работ 28.11.2022, 17:210 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 28 ноября 28.11.2022, 17:200 Ремонт автодороги Старый Изборск - Палкино - Остров продолжат в 2023 году 28.11.2022, 17:180 Робот Серёжа провёл урок литературы в псковской библиотеке
28.11.2022, 17:130 Большинство респондентов ПЛН поддерживают создание вытрезвителей в регионах России 28.11.2022, 17:110 Порядок выдачи больничных листов в России изменится с 2023 года 28.11.2022, 17:078 Рейтингомер: 11 «друзей» главы, провал мегапроекта и Брячак в гневе 28.11.2022, 16:591 Отходы от предпринимательской деятельности заполнили контейнерную площадку общего пользования в Острове
28.11.2022, 16:510 Россиянин не удержал младенца при смене подгузника, ребёнок погиб 28.11.2022, 16:480 Порхович ответит в суде за повторную незаконную продажу алкоголя 28.11.2022, 16:350 Заключительный «Квартирник на Профсоюзной» прошёл в Пскове. ВИДЕО 28.11.2022, 16:330 Победителей конкурса рисунков «Безопасные дороги глазами ребёнка» наградили в Пскове
28.11.2022, 16:300 Монета с изображением Довмонта оказалась в найденном в Пскове кладе серебряных монет 28.11.2022, 16:130 Направление Петербург - Псков вошло в рейтинг самых популярных автобусных маршрутов осени 28.11.2022, 16:080 Свыше 20 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю 28.11.2022, 16:021 Семейное бессилие
28.11.2022, 15:530 Псковские каратисты привезли медали с турнира в Петербурге 28.11.2022, 15:460 «Постскриптум»: Сюжет про бюджет, провальная догазификация и название для парка. ВИДЕО 28.11.2022, 15:390 Шесть единиц оружия изъяли у жителей Псковской области за неделю 28.11.2022, 15:310 Дмитрий Шахов обсудил вопросы правозащитной деятельности с омбудсменами Петербурга и Ленинградской области
28.11.2022, 15:271 Рост смертности от сахарного диабета фиксируют в России 28.11.2022, 15:140 «Псковавтотранс» принял участие в благотворительном сборе макулатуры 28.11.2022, 15:130 Дорогу Солоново – Хотицы перекроют в Псковском районе 29 ноября 28.11.2022, 15:120 Представители Псковской области приняли участие в окружной конференции по финансовой грамотности
28.11.2022, 15:040 Бездомный вор пытался украсть машинку для стрижки волос из псковской парикмахерской 28.11.2022, 14:590 Mercedes задымился на улице Гоголя в Пскове. ВИДЕО 28.11.2022, 14:570 Каждый второй россиянин стал больше нуждаться в поддержке близких – ВЦИОМ 28.11.2022, 14:440 Чемпионат и Первенство города Пскова по карате WKF состоится 3 декабря
28.11.2022, 14:420 Сбер проведёт демодень молодежных бизнес-проектов и стартапов в области искусственного интеллекта 28.11.2022, 14:350 Фотофакт: Новогоднюю ель установили в «Луки Парке» 28.11.2022, 14:280 «ГорДозор»: Испытание снегопадом. ВИДЕО 28.11.2022, 14:260 ГАЗель сгорела на улице Советской в Пскове
28.11.2022, 14:261 У россиян вырос интерес к «Чёрной пятнице» 28.11.2022, 14:240 Порядок выдачи инвалидам средств реабилитации уточнил слабовидящий посетитель приёмной ЕР в Пскове 28.11.2022, 14:161 Game over: нужно ли запрещать пропагандирующие жестокость и ЛГБТ видеоигры? 28.11.2022, 14:090 Две косули подошли к жилому дому в Опочецком районе. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru