Общество

Псковские курсанты ФСИН обсудили вопросы системы уголовных наказаний

Межвузовская научно-теоретическая конференция «Система уголовных наказаний: от истоков к реальности», организованная кафедрой уголовно-правовых дисциплин Псковского филиала академии ФСИН России, собрала в дистанционном формате более ста курсантов и студентов образовательных организаций России, в заочном формате в ней прияли участие обучающиеся вузов Республики Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе академии.

Фото: пресс-служба Псковского филиала академии ФСИН России

На конференции работало четыре секции: «Исполнение уголовных наказаний и мер уголовно-правового характера: законодательство, теория и практика», «Актуальные вопросы криминологии и предупреждения преступности», «Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты, связанные с назначением и исполнением уголовных наказаний», «Развитие системы уголовных наказаний: историко-правовой аспект».

Обучающиеся обсудили теоретические вопросы формирования системы уголовных наказаний в России и за рубежом, тенденции развития уголовно-правовой политики и противодействием преступности, а также проблемы обеспечения прав человека в местах принудительного содержания.

Большое внимание в научных работах участников конференции было уделено профилактике преступлений, а также уголовно-процессуальным и криминалистическим аспектам, связанным с назначением и исполнением уголовных наказаний.