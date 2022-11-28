Общество

Большинство респондентов ПЛН поддерживают создание вытрезвителей в регионах России

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей поддерживают создание медицинских вытрезвителей в регионах России. Это следует из опроса, в котором приняли участие 285 человек.

42,81% читателей, принявших участие в опросе, считают, что создание подобных учреждений позволит разгрузить медицинских работников. Ещё 37,54% голосующих предположили, что медицинские вытрезвители помогут снизить показатель смертности от алкоголя.

При этом 8,42% респондентов выступили категорически против и призвали тратить бюджетные деньги на строительство учреждений дошкольного образования, а не на «ночлежки для пьяниц». 4,56% назвали вытрезвители «пережитком советской эпохи» и также не поддержали идею об их появлении в регионах.

4,21% проголосовавших выразили сомнение в том, что после создания медицинских вытрезвителей ситуация как-либо поменяется.

В настоящее время на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «В России обсуждают предложение ввести единую форму во всех школах. Как вы относитесь к данной инициативе?»