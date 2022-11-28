Общество

Михаил Ведерников обсудил актуальные вопросы с председателями объединений МСУ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентиной Понизовской и председателем Регионального совета Псковского реготделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» Натальей Федоровой в понедельник, 28 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В обсуждении ключевых для местного самоуправления вопросов также принял участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Михаил Ведерников напомнил о процессе формирования регионального бюджета на предстоящий год. В качестве положительного примера взаимодействия разных уровней власти губернатор привел усилия региона по пересмотру методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

В результате последовательной защиты своих позиций, заметил Михаил Ведерников, методика на федеральном уровне была пересмотрена. В 2023 году соответствующая дотация для Псковской области составит 6,7 млрд рублей, что на треть больше этого года.

«Я рассчитываю, что всем нам это предоставит дополнительные возможности. Предлагаю, чтобы муниципалитеты, Совет и Ассоциация работали в такой же логике. Системно и аргументировано доказывали нам, где нужно менять нормативы, нормативные документы. А мы, исходя из возможностей областного бюджета, будем принимать соответствующие решения», — отметил губернатор.

«Вы представляете органы местного самоуправления. Нам нужно знать, какие проблемы вы считаете наиболее острыми. Мы должны понимать, по каким вопросам органов местного самоуправления нужно работать сообща. Сейчас время бюджетного процесса необходимо использовать максимально, чтобы постепенно менять ситуацию в районах», — заметил спикер Собрания.

Особое внимание на встрече уделили муниципальным предприятиям сферы ЖКХ. Ранее по поручению губернатора был подготовлен анализ финансово-экономического состояния таких организаций. Наталья Федорова обратилась с просьбой разработать рекомендации для деятельности предприятий в зависимости от типа их финансовой устойчивости. Участники встречи обсудили механизмы, которые могут способствовать их успешному функционированию. Особый акцент губернатор сделал на необходимости участия муниципальных предприятий в реализации инвестиционных программ. Еще одной важнейшей темой глава региона назвал работу с должниками.

По итогам обсуждения губернатор поручил комитету по строительству и ЖКХ разработать критерии достижения эффективной деятельности для муниципальных предприятий сферы ЖКХ. Они должны быть обсуждены с руководством районов, Ассоциацией и реготделением Совета. Михаил Ведерников подчеркнул, что на меры поддержки со стороны региона предприятия смогут рассчитывать, если совместно с муниципалитетами максимально выполнят разработанные критерии.

Наталья Федорова также попросила рассмотреть возможность увеличить заработную плату муниципальных служащих, не относящихся к категории «руководители». Глава региона подчеркнул, что вице-губернатору, председателю регионального комитета по финансам Татьяне Бариновой уже дано поручение до конца года предметно проанализировать распределение фонда оплаты труда по каждому из муниципалитетов. «Тема актуальная. Комплексно все посмотрим, изучим. Принципиально важно, чтобы специалисты в органах местного самоуправления получали достойную заработную плату», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Валентина Понизовская в свою очередь обсудила с губернатором вопрос оплаты наружного освещения на региональных дорогах в границах населенных пунктов за счет средств собственника автодороги. Глава региона проинформировал, что решение принято, документы на светильники должны быть переданы в региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству. «Те главы муниципалитетов, кто эту работу проведет до 20 декабря, освобождаются от обязанности оплачивать наружное освещение на этих участках в следующем году», — посянил Михаил Ведерников. Кроме того, будет проработан и вопрос индексации расчетных базовых нормативов на уличное освещение и водоснабжение.

На встрече речь также зашла о работе по повышению квалификации работников органов местного самоуправления, поддержке, которая оказывается территориальному общественному самоуправлению, проектам по инициативному бюджетированию.