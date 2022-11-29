Расположение учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне назвали великолучанам

Опубликованы места размещения и график работы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне, расположенных на территории города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Уважаемые великолучане! Информируем о местах размещения и графике работы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне, расположенных на территории города Великие Луки», - говорится в сообщении.
Места размещения и график работы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне:
|
УКП №1
|
Центральная городская библиотека имени М. И. Семевского» (улица Пионерская, 7)
|
10:00 – 17:00
(без обеда и выходных)
|
УКП №2
|
Библиотека - филиал №1
(улица Ставского, 15)
|
10:00 – 17:00
(без обеда и выходных)
|
УКП №3
|
Библиотека - филиал №2
(улица Ботвина, 13)
|
10:00 – 17:00
(без обеда и выходных)
|
УКП №4
|
Библиотека - филиал №3
(улица Гражданская, 24)
|
10:00 – 17:00
(без обеда и выходных)
|
УКП №6
|
Муниципальное предприятие «Радист» (улица Гастелло, 7)
|
8:00 – 17:00
обед с 12:00 до 13:00,
выходные дни - суббота, воскресенье