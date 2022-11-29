Общество

Расположение учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне назвали великолучанам

Опубликованы места размещения и график работы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне, расположенных на территории города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Уважаемые великолучане! Информируем о местах размещения и графике работы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне, расположенных на территории города Великие Луки», - говорится в сообщении.

Места размещения и график работы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне: