Общество

Диетолог дал совет худеющим любителям пельменей

Как наслаждаться пельменями и не набрать лишних килограммов, в эфире радио «Спутник» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, пельмени являются довольно вредным блюдом. Для фарша используют жирное мясо, для теста - белую муку высшего сорта. Блюдо обладает высокой калорийностью.

Тесто с фаршем даёт нагрузку на печень и тяжело усваивается. Как отмечает специалист, при поедании пельменей человек испытывает удовольствие. По этой причине легко переесть. «Достаточно съесть не 40, не 20 пельменей, а всего 5-6 штук», - посоветовал диетолог.

Для комфортного режима питания необходимо изменить отношение к еде, считает он. Пельмени должны стать деликатесом. И перед их употреблением нужно съесть салат или суп. Блюдо необходимо есть только после насыщения, приводит слова эксперта RuNews24.