Общество

Антитеррористическое учение проведут на территории общежития ПсковГУ

Антитеррористическое учение проведет оперативный штаб Псковской области на территории общежития Псковского государственного университета (Псков, улица Ротная, 37) 30 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Архивное фото: учения «Экран-школа-2019» в Палкинском районе / УФСБ России по Псковской области

Планируется отработать совместные действия органов и подразделений, привлекаемых к участию в проведении контртеррористической операции, в том числе с применением техники, оружия и специальных средств.

«Просьба население сохранять спокойствие», - добавили в ведомстве.