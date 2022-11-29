Коммунист рассказал о программе празднования 100-летия СССР в Псковской области

О программе празднования 100-летия СССР в Псковской области рассказал первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Пётр Алексеенко в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По его словам, в частности для распространения газеты представители КПРФ планировали провести пикеты в городе, но согласовать места для их проведения удалось не сразу: «Хотели провести пикеты, уже подали заявки в городскую администрацию, чтобы как можно больше раздать этих газет, но оказалось, что как раз в это время в этом месте уже кто-то нас опередил и заявился на пикеты».
По результатам повторной подачи заявок место всё-таки согласовали - пикеты коммунистам предложили провести в сквер 60-летия Октября.
«Также у нас объявлены конкурсы среди молодёжи, детей и взрослых. Это совместно с "Русским Ладом", уже поступают работы. Подведём в декабре итоги, наградим победителей. Также будут проведены торжественные собрания, как в районах, так и у нас, в областном отделении. Помещение у нас позволяет. Вот соберемся, будет, как обычно, доклад. Тем более материал хороший, с пленума Центрального комитета. Ну и споём наши советские песни», - поделился планами Пётр Алексеенко.
Помимо этого, в регионе выпустят перекидной и карманный календари с символикой СССР, их также распространят среди населения.
Напомним, 30 декабря 2022 года исполняется 100 лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик.