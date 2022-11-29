Общество

Более 20 тонн бананов не пропустили в РФ через границу в Псковской области

Ввоз 21,7 тонны свежих бананов происхождением из Коста-Рики запретили на российско-латвийской границе РФ в пункте пропуска «Убылинка» в Псковской области из-за отсутствия соответствующей маркировки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Партия фруктов следовала в грузовом отсеке автотранспортного средства из Литвы в адрес производственного предприятия из Санкт-Петербурга.

В ходе осмотра государственные инспекторы ведомства выявили фактическое несоответствие информации, содержащейся на маркировке упаковки. На 43 перевозимых коробках отсутствовали сведения о наименовании продукции.

Ввоз более 21 тонны коста-риканских фруктов на территорию России запрещён.