Общество

«Террориста» нейтрализовали в общежитии ПсковГУ

Антитеррористическое учение под условным наименованием «Экран-Псков ГУ-2022» провели в Пскове 30 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

К антитеррористическим мероприятиям были привлечены силы и средства УФСБ, а также УМВД, УФСИН, управления Росгвардии, Пограничного управления, ГУ МЧС России по Псковской области, органов исполнительной власти Псковской области.

По замыслу учения, в результате конфликта, возникшего в общежитии Псковского государственного университета на почве межнациональной розни, один из учащихся вуза ранил троих сокурсников, после чего закрылся в одной из комнат на пятом этаже, захватив в заложники двух студентов.

Для выдвижения своих требований преступник потребовал представителей органов власти, а также угрожал убить заложников и взорвать общежитие в случае попытки его задержания сотрудниками правоохранительных органов.

Благодаря слаженным действиям антитеррористической группировки сил и средств под руководством руководителя оперативного штаба – начальника УФСБ России по Псковской области генерал-майора В. В. Швырева, «террорист» нейтрализован, заложники освобождены, рассказали в ведомстве.

Подводя итоги, руководитель оперативного штаба отметил, что цели учения достигнуты. Приобретенный опыт учтут в дальнейшей подготовке сил и средств привлекаемых к участию в контртеррористических операциях.

Антитеррористические учения, направленные на совершенствование и координацию деятельности сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом, проводятся регулярно согласно плану, утверждённому руководством Национального антитеррористического комитета. В текущем году это четвертое успешно отработанное оперативным штабом Псковской области учение на территории субъекта, заключили в ведомстве.