Общество

Онлайн-конференция о борьбе с преступлениями против жизни и здоровья в Псковской области стартует на ПЛН

Онлайн-конференция о борьбе с преступлениями против жизни и здоровья в Псковской области стартует на сайте Псковской Ленты Новостей сегодня, 30 ноября.

Сколько убийство произошло в Псковской области за истекший период? Какова их раскрываемость? С какими сложностями приходится сталкиваться при раскрытии преступлений против жизни и здоровья? Как защитить себя от потенциального убийцы?

Ответы на эти и другие вопросы даст начальник отдела УУР УМВД России по Псковской области подполковник полиции Алексей Ламп.

Вопросы по этой теме читатели интернет-портала могут задать сотруднику ведомства до 17:00 30 ноября.

Он ответит на ваши вопросы и предоставит всю необходимую информацию. Ответы будут размещены на сайте ПЛН.

Вопросы можно оставлять на форуме под данным сообщением, а также направлять на электронную почту redaktor@pln-pskov.ru с пометкой «Онлайн-конференция».