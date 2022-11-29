Общество

Псковичи смогут принять участие во Всероссийском правовом диктанте

Жители Псковской области смогут присоединится к 6-му Всероссийскому правовому (юридическому) диктанту, который пройдет с 3 по 12 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Участники смогут написать диктант на официальном портале юрдиктант.рф как на русском, так и на нескольких иностранных языках: английском, китайском, португальском, испанском и арабском.

Тематика диктанта касается актуальных правовых вопросов и основ российского права. Предусмотрены два уровня сложности: «Базовый» и «Профессиональный». В этом году на платформу будут добавлены видеовопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей.

Диктант состоит из 40 вопросов, на ответы будет выделено 60 минут. Тематика вопросов: Конституция Российской Федерации, основы законодательства в сфере уголовной и административной ответственности, трудовых, гражданских, семейных прав. Максимальное число баллов — 100.

Отметим, что организатором Всероссийского правового (юридического) диктанта является ассоциация юристов России, партнерами акции традиционно выступают крупнейшие российские общественные организации, высшие учебные заведения страны, органы государственной власти, представители бизнеса.