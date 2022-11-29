Общество

Стало известно имя обладательницы титула «Миссис Бизнес Псков-2022»

«Миссис Бизнес Псков-2022» стала Любовь Шангина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2022».

«Уже 6-й год подряд в рамках "Миссис Псков" выбирают престижную номинацию, подчеркивающую деловую активность участницы и её деловые качества и хватку. Все победительницы за это время соответствуют этим требованиям и продолжают свою реализацию как бизнес-леди, продвигая и развивая свои деловые качества и идеи», - рассказали организаторы фестиваля.

В этом году победительницей в этой номинации стала Любовь Шангина, её кандидатуру члены жюри приняли единогласно.

Организаторы напомнили, кто получал титул «Миссис Бизнес Псков» ранее: