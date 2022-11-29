Общество

«Единая Россия» приглашает псковичей поучаствовать в акции «Новогодняя почта»

Акция «Единой России» «Новогодняя почта» пройдет на площадке общественных приемных партии и штабов общественной поддержки «Единой России» в формате мастер-классов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Также в приемные «Единой России» можно принести самостоятельно нарисованные открытки.

«Ребята в разных уголках России нарисуют открытки для наших защитников, для тех, кто на передовой, напишут поздравления с Новым годом и тёплые пожелания. А в преддверии Нового года "Единая Россия" передаст эти послания нашим бойцам, нашим героям! Несмотря ни на что, Новый год — это всегда время чудес, волшебства. Уверена, нашим защитникам будет приятно получить новогодние открытки от детей, а добрые, искренние пожелания — обязательно сбудутся», — отметила замсекретаря Генсовета «Единой России», руководитель общественных приемных партии Анна Кузнецова.