Общество

Фальсифицированные сливочное масло и творог выявили в школах-интернатах Псковской области

Фальсифицированные сливочное масло и творог выявили в школах-интернатах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ноябре сотрудники ведомства по требованию прокуратуры в рамках пищевого мониторинга в социальных учреждениях произвели отбор проб сливочного масла и творога в Опочецкой общеобразовательной школе-интернате и Красногородской специальной школе-интернате для детей-сирот.

Образцы проб направили для дальнейших лабораторных исследований в Северо-Западный филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам лабораторных испытаний установили, что сливочное масло, творог, произведённые тремя фирмами, не соответствуют требованиям ГОСТ 32261-2013, ГОСТ 31453–2013 по показателям массовой доли жира, жирно-кислотного состава, а также требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (бета-ситостерин, капместерин, стигмастерин, массовая доля белка).

Информацию о выявленных нарушениях направили в адрес производителей для принятия мер в соответствии со статьей 38 федерального закона от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». В течение 10 дней после получения информации предприятия-производители должны разработать программу мероприятий по предотвращению причинения вреда здоровью людей и согласовать ее с органом государственного контроля, добавили в ведомстве.